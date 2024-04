Vicdansız annenin TikTok sapkınlığına devlet el koydu: Çocuklar devlet korumasına alındı

Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan 177 bin takipçili Merve C. adlı kadının, yaptığı yayınlarda çocuklarına uyguladığı şiddet vatandaşları çileden çıkardı. Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden Merve C., kendisini eleştirenlere de hareketler savurdu. Rahat yayın yapabilmek için oğlunu banyoya kilitleyen, 'SMA hastalarına yardım etmeyin' diyen ve Atatürk ile dalga geçen Merve C., bir lokantada yemek yerken yaptığı canlı yayın esnasında gözaltına alındı.Hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Merve C.'nin canlı yayınlarında yaşananların ardından harekete geçen Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de Merve C.'nin 3 çocuğunu devlet korumasına aldı.Pedagog görüşmesi için çocuklarının çağırıldığını ve daha sonra çocuklarının elinden alındığını belirten Merve C., serbest bırakıldıktan sonra yine yayın açarak çocuklarının kıyafetleri koklayıp duygu sömürüsü yapmaya devam etti. "Elim ayağım tutmuyor. İçim yanıyor. Çocuklarımı benden aldılar" diyerek feryatlar eden Merve C., bu anlarını da yine canlı yayınlayarak takipçilerinden hediye topladı.Çocuklarının devlet korumasına alınmasının ardından soluğu canlı yayın açmakta bulan Merve C. çocuklarına yaptığı zulmü haberleştiren basını suçladı. Yapılan haberler nedeniyle çocuklarının elinden alındığını iddia etti. Çocuklarına yaptığı fiziki ve psikolojik şiddeti binlerce takipçisinin gözleri önünde canlı yayında yapan Merve C.'nin pişkin tavırlarına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.