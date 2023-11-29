Vicdansız sürücü 40 gün sonra yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 18 Ekim'de yaşanan olayda Bilal D. (24), kullandığı otomobil ile bulvarda su satan Ali Eker'e (42) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Eker ağır yaralanırken sürücü Bilal D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ali Eker, burada gördüğü 30 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. 30 gün yoğun bakımda kalan Eker, yapılan müdahalelere rağmen 16 Kasım'da hayatını kaybetti ve Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde babası Ahmet Eker'in yanına defnedildi.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ali Eker'in ölümüne sebebiyet veren otomobil sürücüsünün izini sürmeye başladı. 21 işyerinde toplam 195 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, sürücünün Bilal D. olduğunu tespit etti. Ekipler Bilal D.'yi evinde yakaladı.Emniyete götürülen sürücü Bilal D.'nin ifadesinde, "Kazayı ben yaptım, aracımın yan aynasına birinin çarptığını gördüm ancak bir şey olmamış düşüncesiyle kaza yerinden ayrıldım" dedi.Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Bilal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.