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Giriş Tarihi: 15.1.2022 09:21

Villa hırsızları suçüstü yakalandı

DHA
Villa hırsızları suçüstü yakalandı

Ankara'da, villa ve dubleks tarzı evlerden hırsızlık yapan E.K. ve Ö.Y., girdikleri evde suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkyerleşim ve Kardelen mahallelerinde son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bölgelerde 93 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek, villa ve dubleks tarzı evlerden hırsızlık yapan şüphelilerin eşkalini belirledi.

Tanınmamak için kar maskesi takan ve koyu renk kapüşonlu giyinen şüpheliler, önceki gün, gece saatlerinde hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler E.K. ve Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Villa hırsızları suçüstü yakalandı
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