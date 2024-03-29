Villada yaşanan yangın söndürüldükten sonra bodrum katında ceset bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İnkaya mahallesinde bulunan 3 katlı bir villadan patlama sesi yükseldi. Vatandaşları tedirgin eden patlama sesinin ardından villanın bodrum katında yangın çıktı. O sırada elbiseleri tutuşan ve yanmaya başlayan Ali Vurgun isimli şahıs villadan dışarıya çıkarak yardım çığlıkları attı. Çevredeki vatandaşların kıyafetlerini çıkardığı Ali Vurgun yanmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale edildiği sırada alevler çatı katına ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları yapmak için girdiği villanın bodrum katında yanmış bir ceset bulundu. Yangından canını zor kurtaran Ali Vurgun, cesedin M.Ş. isimli kişiye ait olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.