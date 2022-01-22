Villaya Teksas Pokeri baskını

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan saha çalışmalarında Başakşehir bölgesinde kumar oynatıldığı bilgisi alınması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde önceki gün gece saat 01:30 sıralarında Bahçeşehir 1. kısım Mahallesi Gediz Sokak adreste bulunan villanın dışardan Casino olarak dizayn edildiği ve içerisinde Rulet ve Teksas Pokeri oynatıldığı belirlendi.





İçeriye baskın yapan polis ekipleri 12 oyuncu ve bir mekan sahibine işlem yaptı. Oyunculara kabahatler kanunu gereğince idari para cezası yazılırken aranması bulunan bir kişi ise gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda 1 adet rulet ve masası, bin 291 adet para yerine kullanılan renkli pul, 14 deste çeşitli oyun kartları, 1 adet pos cihazı ele geçirildi.