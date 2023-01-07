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Giriş Tarihi: 7.1.2023 13:22

Viraja hızlı giren infaz koruma memuru takla atan arabanın altında kalıp öldü

İstanbul Maltepe’de İnfaz Koruma Memuru Mesut Düzgün’nün kullandığı otomobille virajı hızlı girince takla atıp 100 metre savruldu. Sürücü Mesut Düzgün takla atan kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Viraja hızlı giren infaz koruma memuru takla atan arabanın altında kalıp öldü

Kaza saat 03.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi,Turgut Özal Bulvarı, Kartal istikametinde meydana geldi.

İnfaz Koruma Memuru olduğu öğrenilen Mesut Düzgün'ün kullandığı otomobil viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atmaya başlayan otomobil yaklaşık 100 metre savruldu.

Düzgün, ters dönen otomobilin altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mesut Düzgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Düzgün'ün cenazesi İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Viraja hızlı giren infaz koruma memuru takla atan arabanın altında kalıp öldü
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