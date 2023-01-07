Viraja hızlı giren infaz koruma memuru takla atan arabanın altında kalıp öldü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mesut Düzgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Düzgün'ün cenazesi İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.