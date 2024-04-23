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Giriş Tarihi: 23.4.2024 22:51 Son Güncelleme: 23.4.2024 23:24

Viranşehir’de acı olay! Amca ve yeğeni hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tarla sulamak için oluşturulan su dolu çukura düşen 15 yaşındaki Polat Baran ile onu kurtarmaya çalışan amcası 24 yaşındaki İdris Baran, boğularak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de acı olay! Amca ve yeğeni hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Büyük Topça Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 15 yaşındaki Polat Baran, dengesini kaybetmesi sonucu tarla sulamak için oluşturulan su dolu çukura düştü. Durumu gören amcası 24 yaşındaki İdris Baran, yeğenini kurtarmak için girdiği çukurdan çıkamadı. Uzun süre amca yeğenden haber alamayan yakınları, tarlalarına gittiklerinde Polat Baran ile İdris Baran'ı su dolu çukurda hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü.

Yakınlarının ve mahalle sakinlerinin çabalarıyla çukurdan çıkarılan amca yeğen, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde Polat Baran ve İdris Baran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polat Baran ve İdris Baran'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Emniyet güçleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Viranşehir’de acı olay! Amca ve yeğeni hayatını kaybetti
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