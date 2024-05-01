Viranşehir’de feci olay: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay Viranşehir ilçesine bağlı Gönüllü mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 44 yaşındaki Necati Er ve 24 yaşındaki B. K. isimli işçiler gönüllü mahallesinde faaliyet gösteren bir çırçır fabrikasında vinç yardımı ile fabrika çatısını söktükleri esnada vinçe monteli olan metal sepet kaynak yerinden koparak zemine düştü. Metal sepetin düşmesi sonucunda 44 yaşındaki Necati Er ve 24 yaşındaki B.K. üzerine düştü.

Fabrikada bulunan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri metal sepetin altında kalan 44 yaşındaki Necati Er ve 24 yaşındaki B.K.'ı kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Necati Er'in hayatını kaybettiği belirledi. B. K.ise ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

NECATİ ER

Necati Er'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.