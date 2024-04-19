Viranşehir’de traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Eser Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; amcasının kullandığı traktör ile giden 2 yaşındaki Mustafa Andaç, dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Andaç'ın cansız bedeni, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra Mustafa Andaç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adili tıp kurumuna kaldırıldı jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.