HONG Kong ÜniversitesiLi Ka Shing Tıp Fakültesi, Kovid-19'un Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsünü yayımladı. Dünya Sağlık Örgütü Omicron'un şu ana kadar en az 57 ülkede görüldüğünü duyurdu. Omicron varyantının Kovid-19'u mevsimsel gribe dönüştürebileceğiyle ilgili tezlere dair SABAH'a konuşan Uzm. Dr. F. Gökçe Demir "Virüs mutasyon geçirdikçe hastalık daha hafif seyrediyor. Diğer varyantlara göre hastaneye yatış oranları düşük. Temkinli olun ama korkuya gerek yok. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Ancak bu süreçte Omicron'un çıktığı Afrika'da da aşılama yükselmeli" dedi. DHA'ya konuşan Prof. Dr. Alper Şener de dünyada Omicron varyantına bağlı bir ölüm görülmediğini belirterek "Bu virüsün gevşediğini, yumuşadığını, evcilleştiğini gösteriyor, Türkiye'de Omicron varyantı yok. Delta varyantına konsantre olmalıyız" dedi.