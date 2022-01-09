‘Vitamin’ uyarısı: Doktora sormadan asla kullanmayın

Koviddöneminde pıhtılaşma bozukluğu yarattığı için birçokinsan aspirin kullanmanın olumlu olduğunu düşünmeyebaşladı ama aspirin kullanmanın mutlakabir veriye dayanması lazım. Yoksa aspirin başkakanama bozuklukları yaratabilir. Vitaminlerdedoktora sorulmadan ve fazla kullanılması durumundazararlı.

"Kovid-19 salgınından dolayı bunalıp da biraz rahatladığımız dönemde maskelerimizi çıkarttık. Geçen yıl üst solunum yoluyla ilgili herhangi bir virüs enfeksiyonu yaşanmadı. Ama bu dönem maskeleri çıkarttığımızdan dolayı sadece Kovid-19 değil; domuz gribi, influenza gibi virüsler de hayatımıza tekrar girdi" diyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, özellikle kronik kalp hastalarını uyardı: "Asprin ve vitamin kullanımına dikkat."

KENDİ KENDİNİZE ASPİRİNE BAŞLAMAYIN

"Bu tür üst solunum yolu enfeksiyonları her zaman akciğerleri olumsuz yönde etkilediği için özellikle kalp rahatsızlığı, kalp kapak bozuklukları veya kalp yetmezliği olan hasta grupları bu üst solunum yolu enfeksiyonlarında ağır risk altındalar. Covid döneminde pıhtılaşma bozukluğu yarattığı için birçok insan aspirin kullanmanın olumlu olduğunu düşünmeye başladı ama aspirin kullanmanın mutlaka bir veriye dayanması lazım. İnsanların kalp damarlarında veya şah damarında bir darlık olması lazım ki; bu darlıklar ilerleyip ani bir tıkanıklığa yol açmasın. Yoksa aksi takdirde aspirin hem mide ile ilgili ciddi şikayetlere yol açabilir, hem de başka kanama bozuklukları yaratabilir."

VİTAMİNİN FAZLASI VÜCUDA ZARAR VERİR

Özellikle bu viral enfeksiyonların üst düzeyde olduğu dönemde C, D ve E vitaminleri çok gereksiz şekilde, yüksek dozlarda kullanıldı" diyen Prof. Dr. Barış Çaynak, fazla vitaminin zararları konusunda da uyardı: "Bazı vitaminler vücutta depolanır, bir kısmı atılır. Özellikle A, D, E ve K vitaminleri vücutta depolanabilir vitaminlerdir. Eğer bunları gereğinden fazla yüksek dozlarda kullanırsanız, vücudunuza zarar verebilecek düzeylere çıkabilirler. Diğer vitaminler normalde böbrek yoluyla işinize yaramadığı noktada atılabilir ama bu tür vitaminler eğer yüksek dozda kullanılırsa vücutta depolanır ve bir takım olumsuz sonuçlara yol açabilirler."