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Giriş Tarihi: 7.12.2021 20:13

Viyadükte korkutan kaza! Cezaevi minibüsü devrildi 6 kişi yaralandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Viyadükte korkutan kaza! Cezaevi minibüsü devrildi 6 kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar TEM otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısının bariyer üzerinde kalması ve viyadükten düşme tehlikesi bulunması yürükleri ağıza getirdi.

TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde saat 17.00 sıralarında Edirne'den Metris Cezaevi'ne dönen jandarmaya ait midibüs orta bariyerlere çarparak devrildi.

Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı. Metrelerce yükseklikteki viyadükten düşme tehlikesi geçirdi. Devrilen midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik felç oldu. Midibüs yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından kurtarıldı. Çalışmaların sona ermesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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Viyadükte korkutan kaza! Cezaevi minibüsü devrildi 6 kişi yaralandı
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