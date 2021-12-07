Viyadükte korkutan kaza! Cezaevi minibüsü devrildi 6 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde saat 17.00 sıralarında Edirne'den Metris Cezaevi'ne dönen jandarmaya ait midibüs orta bariyerlere çarparak devrildi.
Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı. Metrelerce yükseklikteki viyadükten düşme tehlikesi geçirdi. Devrilen midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik felç oldu. Midibüs yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından kurtarıldı. Çalışmaların sona ermesinin ardından trafik akışı normale döndü.