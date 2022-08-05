Vize İçin Gerekli Evraklar - Vize Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ülkelerin çoğu kendi aralarında olan anlaşmalar dahilinde vize istememe gibi durumlarda bulunabilmektedir. Bunlara verilebilecek en iyi örnek ise Schengen bölgesidir. Schengen ülkeleri birbiri arasında rahat geçişi sağlamak için anlaşmaya varmışlar ve ülkeler arası seyahati kolaylaştırmışlardır. Ancak günümüzde yine birçok ülkeye seyahatte vize zorunluluğu devam etmektedir. Peki, vize alabilmek için hangi evraklara sahip olmak gerekir? Yazımızda bizler de vize için gerekli evraklar nelerdir, vize başvurusu için gerekli belgeler nelerdir gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Vize için Gerekli Belgeler

Vize almak isteyen vatandaşlar giriş yapmak istedikleri ülkeye bağlı konsolosluklara ya da aracı kurumlara başvuru yapmalıdır. Kurumlar ve çoğu konsolosluklar artık online başvuru hizmeti sunmaktadır. Vize için gereken belgeler ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de istenilen çoğu belge her ülke için ortaktır. İstenilen bu belgeler;

T.C. nüfus cüzdanı

Pasaport

Biyometrik fotoğraf

Banka hesap dökümü

İkametgah belgesi

Mesleki durum belgesi

Evli olan vatandaşlar için evlilik cüzdanı

Vizeler İçin Gerekli Belgeler

Vize almak isteyen vatandaşlarımız için istenilen belgeler ülkeden ülkeye farklılık gösterse de istenilen belli başlı belgeler her ülke nezdinde ortak olmaktadır. O belgeler tamamlandıktan sonra incelemelerde de bir problem çıkmazsa başvuru yapan kişi vizeyi rahatlıkla alacaktır.