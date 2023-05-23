Vizyon değil fiyasko proje

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer projesi yarışma ile belirlenen Mavişehir'deki opera binası inşaatında çuvalladı. Bu güne kadar başladığı hiçbir projeyi bitiremeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, temeli bir önceki belediye başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde atılan Mavişehir'deki opera binası inşaatını da tamamlayamadı. 2017 yılında ihale edildiği dönemde 101 milyon lira daha yüksek teklif sunan Çağdan Mühendisliğe verildiği için büyük tartışmalara sahne olan opera binasının yapım işinde şok gelişme yaşandı. Yüklenici Çağdan Mühendislik İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yazılı başvuruda bulunarak sözleşmenin feshini istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de aradan geçen 5 yıllık süreçte ancak yüzde 40'ı tamamlanabilen projenin yüklenicisi ile ilgili fesih sürecini başlattı. Yüklenici firmanın içeride bulunan 40 milyon liralık teminat mektubu nakde çevrilerek belediyeye irat yani gelir kaydedildi.

BÜYÜK TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu'nun seçim bildirgesinde vizyon proje olarak açıkladığı Opera Binasının inşaatını deyim yerindeyse eline yüzüne bulaştırması tepkileri de beraberinde getirdi.

BUNUN ADI FİYASKO

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Tunç Soyer'i beceriksizlikle suçladı. Yaşananları 'Fiyasko' olarak nitelendiren ve Soyer'in geride kalan 4 yıllık belediye başkanlığı döneminde başlayıp da bitirdiği hiçbir proje olmadığını hatırlatan Hızal; "Bırakın başlayıp da bitirmeyi temeli bir önceki dönemde atılan ve göreve geldiğinde devam etmekte olan projelere dahi sahip çıkamadı. İzmir'in 4 yılı sayın Soyer'in iş bilmezliği yüzenden heba oldu, boşa gitti." Diye konuştu.

ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI

"Sayın Soyer'in döneminde pis koku, körfez kirliliği, kent içi trafik ve çöp gibi İzmir'in kronikleşmiş çözüm bekleyen sorunları daha da büyüdü. Çözüme yönelik bir arpa boyu dahi yol kat edilmedi. " Diyen Hızal sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Soyer birçok projede olduğu gibi Mavişehir'deki opera binasının yapım işini de eline yüzüne bulaştırdı. Bu işin böyle olacağı maalesef çok önceden belliydi. Opera binası konusunda defalarca kendisini uyarıp söyledik, önünde basın açıklaması yaptık yine olmadı. Durum böyle olunca da vizyon proje olarak lanse edilen opera binası, beceriksizlik abidesi olarak kaba inşaatı ile ucube gibi orada öylece kala kaldı. İzmir'in 4 yılı Sayın Soyer'in iş bilmezliği sayesinde heba oldu, boşa gitti." diye konuştu.

GÖZLER SOYER'DE

Şimdi tüm gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çevrildi. Bir ara projede fonksiyon değişikliğine gidip söz konusu yapıyı yaşlı bakım merkezine dönüştürmeyi planlayan Soyer, ödüllü projenin müellifinin karşı çıkması üzerine bu düşünceden vazgeçip opera binasının mutlaka hayata geçirileceğini açıklamıştı. Soyer'in yarım kalan imalatların bir an önce tamamlanabilmesi için ne zaman ikmal ihalesine çıkacağı merak konusu oldu.