Vücut geliştirme antrenörü kafede öldürülmüştü! Kasklı saldırganlar gözaltında

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede bir arkadaşıyla oturan spor eğitmeni Nadir Öztan 41) isimli vatandaş daha öncesinden husumetli olduğu iddia edilen şüpheli tarafından kafede silahlı saldırıya uğradı. Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşarken, saldırgan kaçtı.