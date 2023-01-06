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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Vücut hafızasını silince virüsle yeni savaş başladı

Vücut hafızasını silince virüsle yeni savaş başladı
KOVID pandemisi sonrası grip vakalarının artması ve uzun süreli hastalığa dönüşmesi ABD ve Avrupa'da alarm zillerini çaldırdı. Türkiye'de de özellikle çocuklarda bu yıl grip vakalarının normalden daha fazla görülmesinin nedenlerini uzmanlara sorduk.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu: Grip salgını aslında her yıl 250 bin insanın hayatına mal oluyor. Ancak korona tedbirleri nedeniyle 2020 ve 2021'de grip salgını yaşamadık. Bu tedbirlerle grip salgını oluşmayacağını gördük. Ancak bu bize iki şey getirdi. Birincisi grip salgınının bu şekilde kırılabileceği umudu. İkincisi ise bağışıklık sistemimizin grip salgınına karşı bu iki yılda hafızasını kaybetmesi. Rinovirüs, RSV, Influenzai Korona gibi farklı etkileri olan bu virüslere karşı hazırlıksız olduğu için vücut farklı reaksiyonlar verebiliyor. Hafızadan gribin silinmiş olması bağışıklık sisteminin yanıtının da anormal olmasına yol açıyor. Dolayısıyla hastalık daha uzun ve ağır seyredebiliyor.

BİREYSEL ÖNLEM ŞART
Kulak Burun Boğaz uzmanı Op. Dr. Mazhar Çelikoyar: Acillere çok sayıda grip vakası geliyor. Grip için de pandemi dönemindeki gibi bireysel önlemler alınmalı. Güçlü bağışıklık sistemi için uyku ve beslenmeye dikkat edilmeli.

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Vücut hafızasını silince virüsle yeni savaş başladı
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