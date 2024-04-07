Vurdu, öldürdü vicdanı bile sızlamadı

İstanbul Kadıköy'de geçen yıl temmuz ayında polis çevirmesinden kaçan alkollü ve uyuşturucu madde etkisindeki 24 yaşındaki sürücü Temel Ünlü, 51 yaşındaki bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden oldu.Olay yerinden kaçan şüpheli 71 gün sonra teslim olup tutuklanırken "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme sanığa "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıl indirimsiz ceza verdi.Mahkeme, geçen ay karara bağladığı davada sanık Temel Ünlü'ye verdiği cezanın çarpıcı gerekçelerini açıkladı. Gerekçeli kararda mahkeme, sanığın kız arkadaşı Ceren K. ile arkadaşının evinde alkol ve uyuşturucu madde kullanıp ehliyetsiz şekilde yola çıktığını ve aracı sürerken de alkol ve uyuşturucu aldığını belirtti. Mahkeme, "Birçok ikaz ve etkene rağmen eylemlerinde bir düzeltmeye gitmeyerek kazanın gerçekleşmesini önemsemedi. Olay sonrası maktulün olduğu tarafa bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Sonrasında kazayı üstlenmesi için arkadaşını olay yerine gönderdi. Bu durumun bile sanığın gerçekleşen neticeyi umursamadığını, vicdani bir rahatsızlık duymadığını, yalnızca suçtan kurtulmayı önemsediğini gösterdi" cümlelerini kullanarak indirime gidilmediği vurgulandı.