Vurulan mühür esnafı mağdur etti

Beşiktaş Gayrettepe'deki bir gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili üç savcı ve iki mülkiye müfettişinin incelemesini tamamladı. 16 katlı binanın giriş katındaki gece kulübünün giriş kapıları mühürlendi. Ancak mühürlenen kapı, hemen yan taraftaki Sinan Pasajı ve elektrik ve mühendislik firmasının girişini de kapattığı için 25 esnaf mağdur oldu.Elektrik ve mühendislik firmasının sahibi Muhittin Yartaşı, kendilerinin gece kulübü ile bir bağlantıları olmamasına ve gece kulübünün giriş kapısının eksi birinci katta olmasına rağmen pasajın arka kısmında olan giriş kapısının mühürlenmesinin iki işyerinin girişini kapattığını belirtti. Yartaşı, "Ben pasajda 25 yıllık esnafım, mühendislik firmasına ait elektrik dükkanım var. İşyerimizin giriş kapısı mühürlenince mağdur olduk.Gece kulübünün pasajla bir bağlantısı yok. Gece kulübünün giriş kapısıyla ilgisi olmayan pasaj kapılarının mühürlenmesi nedeniyle benim gibi başka esnaflar da işyerlerine giremez oldu. Yaklaşık 20 gündür işyerimizi açamıyoruz. Konuyla ilgili yetkililerden yardım istedik, fakat mühür açılmadı. Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz" dedi.