‘Vuslat Vakti’ geldi

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yılki teması 'Vuslat Vakti' olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılının 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlanması, her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 750'ncisi düzenlenen Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerinin önemini bir kat daha arttırdı. Törenler il protokolü ve yüzlerce vatandaşın katıldığı Mevlana Caddesi üzerindeki 'Vuslat Vakti Yürüyüşü' ile başladı.Mevlana Müzesi ziyaretinin ardından Mevlana Meydanı'nda nevbe konseri düzenlendi. Program dua ile sona erdi. Mevlana Kültür Merkezi'nde ise Sema Ayin-i Şerifi gerçekleştirildi. 10 gün sürecek törenler boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Mevlana dostu Konya'da buluşacak. Hem yurtiçi hem de yurtdışından gelecek misafirler için başta oteller olmak üzere günler öncesinden her türlü hazırlık yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde törenler boyunca Sema Ayin-i Şerifi dışında türbe önü buluşmaları, çeşitli paneller, konferanslar, sergiler, konserler, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri ve daha birçok etkinlik düzenlenecek.