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Giriş Tarihi: 12.2.2022

Whatsapp mesajı işten çıkarmaya gerekçe olamaz

İLKER TURAK İLKER TURAK
Whatsapp mesajı işten çıkarmaya gerekçe olamaz

Anayasa Mahkemesi, Whatsapp yazışmaları nedeniyle işten atılan çalışanla ilgili “özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle işe dönüş kararı verdi

Ordu'da bir devlet hastanesinde özel bir şirkete bağlı çalışan bilgi işlem sorumlusu Samet Ayyıldız'ın iş sözleşmesi, Whatsapp konuşmaları gerekçe gösterilerek feshedildi. Şirket tarafından gerçeğe aykırı beyanla izin almaya çalıştığı, Whatsapp'ta çalışma arkadaşlarıyla firma ve kurum yöneticilerine iftira ve hakaret ettiği, çalışma arkadaşlarıyla birlikte örgütlü bir biçimde bilişim sistemini sekteye uğrattığı hususlarında Ayyıldız'ın savunması istendi. 1 gün sonra da iş akdi bildirimsiz olarak feshedildi. Ayyıldız işe iade istemli dava açtı. Mahkeme feshin geçersizliğine ve başvurucunun işe iadesine karar verdi.



AYM'YE BAŞVURDU
Ancak itiraz üzerine davanın reddine karar verildi. Ayyıldız'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuruda ise emsal karar çıktı. Kararda, "İşverenin yazışma içeriklerine başvurucunun ve mesajlaştığı arkadaşlarının rızası hilafına erişim sağladığı ve bu içeriklerin de iş akdinin feshine dayanak yapıldığı görülmüştür" ifadelerine yer verdi. Mahkeme, Anayasa'da güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.

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Whatsapp mesajı işten çıkarmaya gerekçe olamaz
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