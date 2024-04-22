Yabancı uyruklulara sahte kira sözleşmesi hazırlayan çete yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Türkiye'de yasal olarak ikamet izni olmayan yabancı uyruklulara sahte kira sözleşmeleri hazırlayarak Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ibraz ettikleri belirlenen 13 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

110 KİŞİYE SAHTE SÖZLEŞME

Şüphelilerin, yabancı uyruklu 110 kişi adına kira sözleşmeleri düzenledikleri ve bu sözleşmelerin tamamında 'yapı kullanma izin belgesi' bulunmayan ve inşaat halinde olduğu tespit edilen aynı yerleri ikamet adresi olarak gösterdiği tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

'Göçmen kaçakçılığı', 'Özel belgede sahtecilik' ve 'Gerçek dışı beyanda bulunma' suçlarından soruşturma başlatılan 13 şüpheliden 6'sı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.