Yağan kar Konya Ovası’nda çiftçinin yüzünü güldürdü

Konya Ovası'nda iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı kurak geçen bir sezonun ardından çiftçilerin umudu oldu. Özellikle sulama imkanı bulunmayan bölgelerde hububatın çıkışı için önem arz eden yağışlar herkesi memnun etti.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, yağan kar yağışının çiftçilerin umudunu arttırdığını söyledi. Soylu, " Özellikle 2020-2021 tarım sezonu çok kurak geçmişti. Son 40-50 yılın en kurak mevsimiydi. Ancak son dönemde Konya Ovası 30 ile 50 milimetre arasında bir yağış yağmur yağışı aldı. Ekim ayı kurak geçmişti Kasım ayı da kurak sayılabilecek şekildeydi. İster istemez insanların kafasından geçen yıl olduğu gibi yine mi kuraklık yaşanacak düşüncesi geçmişti. Hem öncesinde gelen yağış ardından gelen kar yağışı çiftçilerimize umut oldu. İnsanları rahatlattı. Çoğu bölgemizde sulama imkanı olmayan çiftçilerimiz attığı tohum toprakta bekliyordu. Bu yağan yağışlarla birlikte toprağın nemiyle birlikte Şubat ayı gibi bitki çıkışları kendini gösterecek. Konya Ovasında hububat çıkışlarını garantiledi diyebiliriz" dedi.

'YERALTI SULARI İÇİNDE ÖNEMLİYDİ'

Özellikle yağan kar yağışının bitme noktasına gelen yeraltı suları için de önem arz ettiğini ifade eden Soylu, "Yine bir kuraklık olsaydı çiftçilerimizin hem attığı gübre boşa gidecekti hem verim olmayacaktı. En azından bu sorunlar çiftçilerimizin kafasından gitmiş oldu. Çiftçimiz sulama karamsarlığını üzerinden atmış oldu. Bununla birlikte yapacağı maliyetin karşılığını alacağı duygusunu da hissetmiş oldu. Bunun yanında sadece buğday veya arpa için düşünmemek lazım. Yere altı suları en fazla bu yıl çekilmişti. Özellikle kar yağışı yer altı suları için ciddi katkı sağlayacak" diye konuştu.