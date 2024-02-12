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Giriş Tarihi: 12.2.2024 22:30 Son Güncelleme: 12.2.2024 22:49

Kayganlaşan yolda feci kaza! Araç takla attı: 1 ölü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle taklalar atarak şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Kayganlaşan yolda feci kaza! Araç takla attı: 1 ölü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İzmir Çanakkale Karayolunda Pelitköy kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Kübra G. (21) otomobili ile taklalar atarak 5 metrelik şarampole devrildi. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları ilk müdahalede araç sürücüsü Kübra G 'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kübra G.'nin cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi Morguna sevk edildi. Kaza ile ilgili Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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Kayganlaşan yolda feci kaza! Araç takla attı: 1 ölü
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