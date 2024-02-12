Kayganlaşan yolda feci kaza! Araç takla attı: 1 ölü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İzmir Çanakkale Karayolunda Pelitköy kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Kübra G. (21) otomobili ile taklalar atarak 5 metrelik şarampole devrildi. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları ilk müdahalede araç sürücüsü Kübra G 'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kübra G.'nin cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi Morguna sevk edildi. Kaza ile ilgili Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.