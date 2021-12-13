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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Yağışlı hava kazaya neden oldu: 5 ölü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Yağışlı hava kazaya neden oldu: 5 ölü
ERZURUM'UN Aşkale ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden 25 LT 597 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Nizamettin Yalvaç, kardeşi Cemalettin Yalvaç ve yolcu Yaren Güneş hayatını kaybetti.
Bursa'da yağışlı havada kontrolden çıkan 34 CKR 476 plakalı araç önce aydınlatma direğine ardından yan yola savruldu. Sürücü Metin Gültepe (41) yaşamını yitirdi.
Bolu'da ise otobüsün çarptığı traktör enkaza döndü. Kazada traktör sürücüsü Seyit Ahmet Kaya hayatını kaybetti.

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Yağışlı hava kazaya neden oldu: 5 ölü
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