Haberler Yaşam Haberleri Yağışlı havada tır çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 21.12.2023 10:27 Son Güncelleme: 21.12.2023 10:32

Yağışlı havada tır çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Sarıyer’de meydana gelen yağıştan ve yolların kayganlaşmasından dolayı şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, karşı yönden gelen çöp kamyonuna çarptı. Kazada kamyon şoförü hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yağışlı havada tır çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Özdereiçi Caddesi üzerinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen yağıştan ve kayganlaşan yolda İbrahim Güzel'in kullandığı boş TIR, karşı yönden gelen çöp kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonu şarampole yuvarlandı. Kazada çöp kamyonu şoförü Nihat Satır hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Muharrem Avcı ve TIR şoförü İbrahim Güzel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın kupa kısmında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çöp kamyonundaki yaralılar da gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çayırbaşı Tünel Bağlantı Yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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Yağışlı havada tır çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü 2 yaralı
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