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Giriş Tarihi: 15.8.2022 01:27 Son Güncelleme: 15.8.2022 01:28

Yağmurdan kaçtı! Canından oldu

Çanakkale’nin Yenice İlçesi’nde yağmurdan korunmak için ağacın altına saklanan genç yıldırım düşmesi sonucu can verdi. Ölüm haberini alan genç çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Yağmurdan kaçtı! Canından oldu

Tüm ilçeyi yasa boğan talihsiz kaza Yenice İlçesi'ne bağlı Soğucak Köyü'nde meydana geldi. Motosikletiyle köye seyir halinde olan 18 yaşındaki Muhammet Duman aşırı yağan yağmurdan korunmak için motosikletini park edip bir meşe ağacının altına sığındı. Ağaca düşen yıldırım nedeniyle genç çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI BULDU

Duman'dan uzun bir süre haber alamayan yakınları yağmurun etkisini azaltmasıyla genç çocuğu aramaya başladı. Yapılan aramada önce talihsiz gencin motosikleti bulunurken, Duman'ın cansız bedeni Orman içi Kaplanlar mevkiinde bir meşe ağacının altında bulundu.

Muhammet Duman'ın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, talihsiz gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yağmurdan kaçtı! Canından oldu
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