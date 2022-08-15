Yağmurdan kaçtı! Canından oldu

Tüm ilçeyi yasa boğan talihsiz kaza Yenice İlçesi'ne bağlı Soğucak Köyü'nde meydana geldi. Motosikletiyle köye seyir halinde olan 18 yaşındaki Muhammet Duman aşırı yağan yağmurdan korunmak için motosikletini park edip bir meşe ağacının altına sığındı. Ağaca düşen yıldırım nedeniyle genç çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI BULDU

Duman'dan uzun bir süre haber alamayan yakınları yağmurun etkisini azaltmasıyla genç çocuğu aramaya başladı. Yapılan aramada önce talihsiz gencin motosikleti bulunurken, Duman'ın cansız bedeni Orman içi Kaplanlar mevkiinde bir meşe ağacının altında bulundu.

Muhammet Duman'ın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, talihsiz gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.