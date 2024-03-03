Yaka kameraları anlık tespit edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaygınlaştırılacağını açıkladığı güvenlik birimlerinin yaka kamarası sistemin detaylarına SABAH ulaştı.Bakan Yerlikaya, şuan Emniyet Genel Müdürlüğünde 9 bin, Jandarma Genel Komutanlığında ise 11 bin olmak üzere toplam 20 bin olan yaka kamerası sayısının Ağustos 2024 itibariyle 50 bin, 2025'te ise 75 bine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde trafiği denetleyen MOBESE'lerin yanında trafik polislerinin kullandığı yaka kameralarından trafik akışı merkezden denetleniyor.Aynı zamanda yaka kameralarından gelen görüntüler, komuta merkezinden anbean takip ediliyor.Alkol uygulamalarında da yaka kamerasının kayıt altında olması itiraz süreçlerinde delil olarak kullanılabiliyor.ASELSAN tarafından üretilen polise yeni göz olacak kameralarda yüz tanıma sistemi de olacak.Güvenlik güçlerinin görüşme yaptığı kişinin yüzünü tanıyan sistem, kişinin aranıp aranmadığıyla ilgili sahaya bilgi verecek.Sistemle güvenlik güçlerinin davranışları da merkezden izlenebilecek.