Yakan toptan dünya şampiyonluğuna

Konya Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Tuana Süren'in ortaokulda yakan top oynarken attığı sert toplarla arkadaşlarını yere devirmesi, öğretmeninin dikkatini çekti.Öğretmeninin yönlendirmesi ile Tuana 3 yıl önce halterle tanıştı. 4 ay sonra milli takıma seçilen, 6 ay sonra da ilk madalyasını kazanan Tuana 3 yıl içinde 2 kez Avrupa ikinciliği, 1 kez dünya şampiyonluğu, 1 kez de dünya üçüncülüğü elde etti.Süren son olarak Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlene U-15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda yıldız bayanlarda artı 81 kiloda, koparmada 105 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Silkmede de 130 kilo kaldırıp yine rekor kırarak altın madalya aldı. Toplamda 235 kilo ile de yeni rekorun ve altın madalyanın sahibi oldu.Duygularını ve hedeflerini SABAH'a anlatan Süren şunları söyledi: "Güçlü bir kızdım. Ortaokulda yakan top oynarken topu karşımdakinin kolunu ve bacağını bile kırabilecek sertlikte atardım. Hocam da 'Halter mi güreş mi?' diye sordu. Ben 'Halter' dedim. Kadınlar için zor bir branş. Ailem bile ilk başta 'Birkaç ay gidip bırakırsın. O ağırlıkları nasıl kaldıracaksın' diyordu. Ama başardığımı gördüklerinde en büyük destekçim oldular. Hedefim olimpiyatlarda Türk bayrağını en üst seviyede dalgalandırmak."