Yakın Takip filmi TV’de ilk kez verilecek! Yakın Takip konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yakın Takip filmi ilk kez televizyonda ATV ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Ailesi ile yolculuk eden Hans'ın yolda başka sürücü olan Ed ile kavga etmesi sonucu işler karışacaktır. Ed, aslında psikopat bir katildir ve onların peşine düşecektir. Peki; Yakın Takip filmi konusu nedir? Yakın Takip filmi oyuncuları kimler?
Genel olarak agresif bir adam olan Hans, ailesi ile birlikte yolculuk etmektedir. Yolda başka bir sürücü olan Ed ile kavga eder. Ed, Hans'tan özür dilemesini istese de sinirlenen Hans özür dilemeden yola devam eder. Fakat bilmediği bir şey vardır. Ed, psikopat bir katildir ve peşlerine düşecektir…