Yakın Takip filmi TV’de ilk kez verilecek! Yakın Takip konusu nedir, oyuncuları kimler?

YAKIN TAKİP FİLMİ KONUSU

Genel olarak agresif bir adam olan Hans, ailesi ile birlikte yolculuk etmektedir. Yolda başka bir sürücü olan Ed ile kavga eder. Ed, Hans'tan özür dilemesini istese de sinirlenen Hans özür dilemeden yola devam eder. Fakat bilmediği bir şey vardır. Ed, psikopat bir katildir ve peşlerine düşecektir…