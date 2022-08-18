Haberler Yaşam Haberleri Yakın Takip filmi TV’de ilk kez verilecek! Yakın Takip konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 12:49

Yakın Takip filmi TV’de ilk kez verilecek! Yakın Takip konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yakın Takip filmi 18 Ağustos Perşembe akşamı ATV ekranlarında olacak. Televizyonda ilk kez verilecek olan film 2019 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda Lodewijk Crijins oturmaktadır. Aksiyon ve gerilim türlerinde olan filmde Hans ve ailesinin başına gelenler anlatılıyor. Peki; Yakın Takip filmi konusu nedir? Yakın Takip filmi oyuncuları kimler?

Yakın Takip filmi TV’de ilk kez verilecek! Yakın Takip konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yakın Takip filmi ilk kez televizyonda ATV ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Ailesi ile yolculuk eden Hans'ın yolda başka sürücü olan Ed ile kavga etmesi sonucu işler karışacaktır. Ed, aslında psikopat bir katildir ve onların peşine düşecektir. Peki; Yakın Takip filmi konusu nedir? Yakın Takip filmi oyuncuları kimler?

YAKIN TAKİP FİLMİ KONUSU

Genel olarak agresif bir adam olan Hans, ailesi ile birlikte yolculuk etmektedir. Yolda başka bir sürücü olan Ed ile kavga eder. Ed, Hans'tan özür dilemesini istese de sinirlenen Hans özür dilemeden yola devam eder. Fakat bilmediği bir şey vardır. Ed, psikopat bir katildir ve peşlerine düşecektir…

YAKIN TAKİP FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2019

Yönetmen : Lodewijk Crijns

Oyuncular : Jeroen Spitzenberger,Anniek Pheifer, Roosmarijn van der Hoek

Türü : Aksiyon, Gerilim

ARKADAŞINA GÖNDER
Yakın Takip filmi TV’de ilk kez verilecek! Yakın Takip konusu nedir, oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA