Yakını ile tartıştı karakolda beyin kanaması geçirip öldü

Antalya'nın Elmalı İlçesi Toklular Mahallesi'nde 23 Aralık günü meydana gelen olayda, Kamuran Uluca, kapı komşusu ve kuzenin eşi olan Ö.G çocuk yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında çocuğuna karışılmasına kızan anne Ö.G, iddiaya göre Uluca'ya iki kez odun fırlatıp, evine girdi.

Bir süre sonra evinden çıkan iki çocuk annesi Ö.G, polis merkezine gidip, Kamuran Uluca'dan şikâyetçi oldu. Ö.G'nin şikâyeti üzerine bir gün sonra darp raporu alınan Uluca, polis merkezine çağrıldı. İfadesi alınan Ulucan hastaneye götürüldü. Hastanede kalp krizi ve beyin kanaması geçirdi. Durumu ciddi olan talihsiz kadın entübe şekilde Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 8 günlük yaşam mücadelesini Kamuran Uluca, kaybetti.

BAŞINDA DARP İZİ VAR

Doktorlar Kamuran Uluca'nın başında darp izi olduğunu Aylin Kuralı'ya söyledi. Bunun üzerine Aylin kuralı şikayetci olduğunu belirtince Uluca'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Elmalı İlçesi Cavlak Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

ODAN ATIDI İDDİASI

Kavga sırasında başına odun isabet ettiği iddia eden manevi kızı Aylin Kulalı, "Olay 23 Aralık 2022'de meydana geldi. Ulucan, kuzeninin eşi Ö.G ile çocuk yüzünden tartışmaya başlamış. Kuzeni kanser hastası olduğu için 'Babana çok fazla eziyet etme içeri gir' diye uyarıda bulunmuş. Bunun üzerine Ö.G. dışarıya çıkarak 'Sen kim oluyorsun ki benim çocuğuma bağırıyorsun' diye bağırmaya başlamış, Her iki taraf karşılıklı kavga etmeye başlamış. Olay sonrası Ö.G. karakola gidip şikâyetçi olmuş. Bunun üzerine polis eve gelip annemi polis merkezine davet etmiş. Annemi darp raporu için hastaneye götürmüşler. Hastanede başım çok ağrıyor" diye bir ağrı kesici yaptırıyor. Daha sonrası ifade vermek için götürüldüğü polis merkezinde fenalaşıyor. Bunun üzerine entübe bir şekilde tıp fakültesine sevk ediyorlar. Buradaki doktorlar ise beyinin içinin tamamen kanla dolu olduğunu söylediler. Anneme iki kere odun fırlatmış, ikisinde başına gelmedi demiş" diye konuştu.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşananların ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Aylin Kulalı'dan alınan ifadesinin ardından iki çocuk annesi Ö.G'nin de ifadesinin alınacağı belirtildi. Polis olayın soruşturma aşamasında olduğunu kaydetti.