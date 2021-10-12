‘Yaktın beni kuzum’

ADANA
'NIN Karaisalı
ilçesindeki tarihi Varda Köprüsü önünde selfie yapmak isterken uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 21 yaşındaki Hatice Nur Karabulut'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. İspanya
'nın Barcelona
kentinden tatil için Türkiye
'ye gelen kuzeni Mazlum Sözeri
(26) ile birlikte gezintiye çıkan Hatice Nur, tarihi köprüyü arka fon olarak kullanıp, selfie yapmak istedi. İddiaya göre, genç kız, bir anda dengesini kaybederek sendeledi; kuzeni Mahmut Sözeri kurtarmak isterken, ikisi birlikte uçuruma yuvarlandı. Sözeri, uçurumun yamacındaki bir ağaca takılarak, mucize eseri hayatta kalırken, 50 metreden hızla düşen Hatice Nur ise olay yerinde can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ve itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla yaklaşık bir saat sonra, Karabulut'un cansız bedenine ulaşabildi. Ayakları ve kaburgaları kırılan Sözeri ise ameliyata alındı.
TABUTA KIRMIZI EŞARP ÖRTÜLDÜ
Hatice'nin Akdeniz Üniversitesi'nde Gastronomi bölümünden mezun olduğu ve Adana'da bir restoranda şef olarak işe başladığı öğrenildi. Kızının ölüm haberiyle yıkılan baba Murat Karabulut'un kızının aşçı üniformasına sarılıp "Kuzum yaktın beni" demesi yürekleri dağladı. Tabutunun üzerine kırmızı eşarp örtülen Hatice Nur, gözyaşlarıyla defnedildi.