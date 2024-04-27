Haberler Yaşam Haberleri Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 27.4.2024 13:18 Son Güncelleme: 27.4.2024 13:53

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

İstanbul Küçükçekmece’de 4 katlı bir apartmanın giriş katında henüz ismi tespit edilemeyen 45 yaşlarındaki evinde yalnız yaşayan bir kadın ölü bulundu. Ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

İstanbul Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Yıldırım Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında saat 22.30 sıralarında yalnız yaşayan 45 yaşlarındaki ismi henüz öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları kadının evine geldiler, kapı açılmayınca yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi.

Ekipler kapıyı açınca kadının cansız bedeni ile karşılaştılar. Talihsiz olayı duyan kadının yakınları binanın önünde toplanırken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında üzerinde darp izi bulunmayan cenaze otopsisi yapılmak ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA