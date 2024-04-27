Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

İstanbul Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Yıldırım Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında saat 22.30 sıralarında yalnız yaşayan 45 yaşlarındaki ismi henüz öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları kadının evine geldiler, kapı açılmayınca yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi.

Ekipler kapıyı açınca kadının cansız bedeni ile karşılaştılar. Talihsiz olayı duyan kadının yakınları binanın önünde toplanırken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında üzerinde darp izi bulunmayan cenaze otopsisi yapılmak ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.