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Giriş Tarihi: 20.6.2022 16:30

Yalova'da inanılmaz olay: Adliyenin 3’üncü katından atladı

DHA
Yalova’da inanılmaz olay: Adliyenin 3’üncü katından atladı

Yalova'da, ilginç bir olay yaşandı. Hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen İ.K. (27), tutuklama kararı verilince elleri kelepçeli olarak binanın 3'üncü katından atladı. Başından yaralanan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Yalova Adliyesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.K. hakkında, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi. Kararı duyan şüpheli, elleri kelepçeli olarak pencereye doğru koşup, 3'üncü kattan atladı. Zemin kattaki tenteye çarpınca hızı kesilen İ.K., beton zemine düştü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.K., Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Yalova'da inanılmaz olay: Adliyenin 3’üncü katından atladı
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