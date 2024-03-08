Yalova’da suç örgütü çökertildi! Tatil sezonunda uyuşturucu satmayı hedefliyorlardı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun yaptığı organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfek ve av tüfekleri çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.