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Giriş Tarihi: 8.3.2024 08:34

Yalova’da suç örgütü çökertildi! Tatil sezonunda uyuşturucu satmayı hedefliyorlardı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefleyen elebaşılığını Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yalova’da suç örgütü çökertildi! Tatil sezonunda uyuşturucu satmayı hedefliyorlardı
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun yaptığı organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfek ve av tüfekleri çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu.



"ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI DAR EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

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Yalova’da suç örgütü çökertildi! Tatil sezonunda uyuşturucu satmayı hedefliyorlardı
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