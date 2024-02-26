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Giriş Tarihi: 26.2.2024 23:51

Yalova’da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Yalova’da 2 katlı binada çıkan yangında 65 yaşındaki Ahmet Anıl hayatını kaybetti. Anıl’ın ölüm haberini alarak bölgeye gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı

İHA
Yalova’da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanı'nın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, daireye giren ekipler içeride Ahmet Anıl'ın (65) cansız bedenini buldu. Evde olay yeri inceleme ekipleri ve savcı inceleme yaptı.

Tek başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Anıl'ın ölüm haberini alarak bölgeye gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan incelemelerin ardından Anıl'ın cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Yalova’da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
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