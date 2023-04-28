Yalova’daki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimliği belli oldu

Jandarmanın yaptığı araştırmayla ölenlerin kimlikleri tespit edildi. Yaşamını yitiren kişilerin minibüs sürücüsü Suriye uyruklu Baha Kadauda ile Hasan Sargın ve Vedat Güven olduğu belirlendi. İnşaata çalışan 3 kişinin mesai sonrası evlerine dönerken kaza yaptıkları ifade edildi.