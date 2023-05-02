Yamaç paraşütü yapan turist kayalıklara çakıldı

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Ekipler, Pablo Wilks'i deniz üzerinden karaya çıkarmak için sedyeye bağlayıp halatla uçurumdan indirmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından, saat 03.00 sıralarında kayalıkların kıyısına getirilen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin acil müdahale botuna halat ve makara sistemiyle taşınan Pablo Wilks, karaya çıkarılmasının ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar tespit edilen ve hayati tehlikesi bulunmayan Wilks'in, kurtarma operasyonu boyunca ekiplere sürekli teşekkür ettiği öğrenildi.