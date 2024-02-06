Yan baktın kavgası cinayetle bitti

İstanbul Güngören'de nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte kahve içmeye giden 36 yaşındaki müzisyen Umut Emre Aytekin ile yan masada oturan Ceyhun T. (22) ve Hayrettin Ö. (23) arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından kahve almak için kasaya doğru yönelen Aytekin, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı. Nişanlısının kurtarma çabasına rağmen Aytekin, başından aldığı darbeyle yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra kafeye geri gelerek Aytekin'in başında bekledi. Bu sırada Zeppin, nişanlısının başını kucağına alarak feryat etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aytekin, kurtarılamadı.Konuyla ilgili çalışma başlatan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alkollü oldukları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Aytekin gibi müzisyen oldukları öğrenilen iki saldırgan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İfade vermek üzere karakola götürülen Maria Zeppin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.Müzisyen Umut Emre Aytekin, dün Güngören Veysel Karani Camii'nde kılınan namazın ardından Silivri'de toprağa verildi.