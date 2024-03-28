Yanan cesedin sırrı çözüldü

İstanbul Bahçelievler'de yanan işyeri söndürüldüğünde elleri arkadan bağlanmış şekilde bulunan cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışma başlattı. Cinayet Büro Dedektifleri incelenen kamera görüntülerinin ardından bir şüpheliyi tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Bahçelievler'deki bir adreste gözaltına aldı. 22 yaşındaki şüpheli B.D. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. B.D. olayı kendisinin yaptığını itiraf etti. İddiaya göre B.D. annesiyle bir gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği Bayraktar'la tartışma yaşayıp olayı gerçekleştirdi. Polisin soruşturması sürüyor.