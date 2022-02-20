Haberler Yaşam Haberleri Yanan evde sadece şehidin eşyalarının bulunduğu oda zarar görmedi!
Giriş Tarihi: 20.2.2022 12:49

Yanan evde sadece şehidin eşyalarının bulunduğu oda zarar görmedi!

Yanan evde sadece şehidin eşyalarının bulunduğu oda zarar görmedi!

Osmaniye'de bir evde yangın çıktı. Evde sadece şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin eşyalarının bulunduğu oda alevlerden zarar görmedi.

Osmaniye'nin Mevlana Mahallesi'nde Fatma-İsmail Köse çiftine ait tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü.

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, 2020'de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin eşyalarının bulunduğu oda hariç tüm evde hasar oluştu.

Baba İsmail Köse, yangının elektrik kontağından çıktığını ve bir anda tüm evi sardığını söyledi.

Yangın sırasında evde olduğunu dile getiren Köse, "Öğle namazını kılmış, yatıyordum. İçeriyi duman kaplamış, ben de biraz etkilendim. Dışarı kendimi attığımda yangının tüm evi sardığını gördüm. Yapacak bir şey kalmamıştı. Allah'ıma şükürler olsun şehidimizin odasında en ufak bir leke bile yok." dedi.

-"SEVİNÇTEN AĞLADIM"

Yangın esnasında evde olmayan Fatma Köse, "Eve gelir gelmez şehidimin odasına baktım. Baktım ki her şey yerli yerinde duruyor 'şükürler olsun' dedim. Çok ağladım. Akrabalar, üzüldüğüm için ağladığımı sanıp teselli etmeye çalıştı. Oysa ki ben sevincimden ağlıyordum. Şehitlik ne kadar değerli bir şey ki yangın bile zarar vermiyor. Her şey yanmış, oğlumun fotoğrafı öylece duruyordu." diye konuştu.

Köse, yangının ardından kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya-Ukrayna krizi son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçüncü Dünya Savaşı'na ihtiyacımız yok
Hamile karısını kayalıklardan iterek öldürmüştü! Pişkin katil hala para peşinde
7 yılda sadece 60 gün çalıştı! 3,7 milyonu kaptı
Başkan Erdoğan'ın Afrika turu başlıyor
Tevfik Göksu’dan flaş su zammı açıklaması: Siyasi bir tuzak kuruyorlardı
Hülya Avşar 12 yıl sonra yeniden aşık
FETÖ'nün para kasasının eşini mektup deşifre etti
Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi | Açıklamalar peş peşe geldi! "Ukrayna'yı acil terk edin" çağrısı!
Türkiye enerjide dünyanın neresinde! İşte ülke ülke elektrik ve doğal gaz fiyatları
Bakan Akar'dan Ukrayna-Rusya açıklaması! "Basında çıkan haberleri ihtiyatlı değerlendirmek gerekir"
ARKADAŞINA GÖNDER
Yanan evde sadece şehidin eşyalarının bulunduğu oda zarar görmedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA