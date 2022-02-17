Yanan sobanın içine benzin döktü, patlama sonucu 3 kişi yaralandı

Patlama sonucunda evde büyük çapta yangın çıktı. Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamanın şiddetiyle yaralanan Erkan G., beraberinde evde bulunan yatalak hasta Sefa G. (44) ve Dursun G. (19) yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkartılan 3 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.