Haberler Yaşam Haberleri Yanan sobanın içine benzin döktü, patlama sonucu 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 17.2.2022 22:31 Son Güncelleme: 17.2.2022 22:35

Yanan sobanın içine benzin döktü, patlama sonucu 3 kişi yaralandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Yanan sobanın içine benzin döktü, patlama sonucu 3 kişi yaralandı

Uşak’ta ısınmak için yaktığı sobanın içine benzin döken 45 yaşındaki adam ve evde yaşayan 2 kişi patlama sonucu yaralandı. Patlama sonrası evde yangın meydana geldi.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Öksüz Köyünde ikamet eden Erkan G. (45), evinde ısınmak için sobayı yakmak istedi. Sobayı yakmak için hazırlık yapan Erkan G. sobayı yaktıktan sonra içerisine benzin döktü. Benzini dökmesiyle sobada patlama meydana geldi.

Patlama sonucunda evde büyük çapta yangın çıktı. Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamanın şiddetiyle yaralanan Erkan G., beraberinde evde bulunan yatalak hasta Sefa G. (44) ve Dursun G. (19) yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkartılan 3 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen evde hasar meydana geldi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dap Şimdi de Borsaya Geliyor
Dap Şimdi de Borsaya Geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Yanan sobanın içine benzin döktü, patlama sonucu 3 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA