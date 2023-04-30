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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Yangın elektrik panosundan çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
ERTAN GÜRCANER
Yangın elektrik panosundan çıktı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde 4 bloklu sitedeki 40 dairenin bulunduğu 8 katlı bina 27 Nisan'da çıkan yangında kül oldu. Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınırken, itfaiyenin olay yerine geç geldiği ve ilk gelen aracın pompasının arızalı olması nedeniyle geç müdahale edildiği ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı adli soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeninin tespitine ilişkin bir görgü tanığı ifadesinde şunları söyledi: "İkinci kat koridorundaki elektrik panosundan etrafa kıvılcımlar sıçradığını gördüm. Yanık kablo kokusu vardı. Hemen güvenliğe haber verdim. Daha sonra görevliler dairelerde yaşayanları tek tek tahliye etti."
İtfaiye tarafından yapılan ilk incelemede de elektrik panosundan çıkan yangının dış cephedeki vernikli ahşap kaplamalara sıçrayıp yayıldığı belirtildi.

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Yangın elektrik panosundan çıktı
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