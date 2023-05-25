"Yangın havuzları"nın sayısı artırılıyor

EGE VE AKDENİZ ORMANLARI ÖNCELİKLİ

Birim zamanda azami miktarda su kullanarak yangınlara etkin müdahale için ihtiyaç bulunan yerlere yangın havuzları yapımına hız verildi. Halen Türkiye'de orman yangınlarına müdahale amaçlı yapılan, içi su dolu 4 bin 630 havuz ve gölet kullanımda bulunuyor. Bu yıl yapılması planlanan 113 yangın havuzunun yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havuzlar, yangına birinci derecede hassas Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman alanlarında daha yoğun olmak üzere, risk taşıyan tüm alanlara yayılıyor.

Bu havuz ve göletler yangına hassas ve içinde su kaynağı barındıran orman alanlarında, birbirlerine kuş uçuşu ortalama 5-8 kilometre mesafede konumlanacak şekilde inşa edildi. Halen Antalya, 511 havuzla ilk sırada yer alıyor. Bu ili 430 havuzla Muğla, 295 havuzla İzmir takip ediyor.

Gölet sayılarına bakıldığında ise Eskişehir 282 göletle ilk sırada geliyor. Bu kenti 197 göletle Amasya ve 175 göletle İzmir izliyor.

HALK BİLGİLENDİRİLİYOR

Yangın havuz ve göletlerin tamamının yangın sezonu öncesi bakım ve temizlikleri yapılıyor. Can ve mal güvenliğini koruma maksatlı çevresine çekilmiş tel ihatalarının sağlamlığı, içine girmenin yasak olduğunu belirtir uyarı ve ikaz levhalarının uygunluğunun kontrolleri de her yıl yangın sezonu öncesinde tek tek gerçekleştiriliyor. Ayrıca, bu havuzların yakınlarında bulunan yerleşim birimlerinde ilanlar yoluyla halk bilgilendiriliyor.