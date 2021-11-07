Yangın mağduru arıcılara destek

Muğla'da yangından hasar gören ve ormanlarda yaşanan flora kaybı nedeniyle arısını kış ayında besleyebilmesi ve bahara güçlü kovanlarla hazır çıkabilmeleri içi Marmaris, Köyceğiz ve Milas İlçelerinde toplam 2097 arıcının 487.841 kovanı için 255 bin 480 kg arı yemi dağıtımı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün desteği ile Muğla İl tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında yapılan arı yemi dağıtımının ikincisi Milas İlçesinde gerçekleşti.

Milas'ta faaliyet gösteren 803 arıcının 186 bin 539 arı kovanı için 97 ton arı yemi dağıtımı törenle gerçekleşti. Törene Muğla Ak Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ak Parti İlçe Başkanı Emin Çelik, Milas TARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gül, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, İl Müdürlüğü yönetim kadrosu ile arıcılar katıldı. Yoğun olan katılımda açılış konuşmalarının ardından törenle arıcılara arı yemleri dağıtıldı. Arıcılara destek verilmesiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, "Milas Orman yangınlarında floranın gördüğü zararın arıcılığa oluşturduğu etkiyi en aza indirgemek amacıyla Milas'ımızda yaklaşık 850 arı yetiştiricisine arı yemlerini dağıttık" dedi.