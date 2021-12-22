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Giriş Tarihi: 22.12.2021 22:52

Yangın mağduru üreticilere fide desteği

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yangın mağduru üreticilere fide desteği

Muğla’da geçen yaz yaşanan orman yangınından zarar gören üreticilerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda üreticilere, 7 bin 500 zeytin ile bin incir fidesi dağıtıldı.

Muğla'da geçen yaz yaşanan orman yangınından zarar gören üreticilerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kavaklıdere ilçesindeki üreticilere, Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından 7 bin 500 Gemlik zeytini ile bin Sarılop incir fidesi dağıtıldı.

Fide dağıtımında Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Kavaklıdere Belediye Başkan Vekili Halil İbrahim Doğramacı, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Dernek Başkanı Dr. Sadık Danışman, Başkan Yardımcısı Ali Osman Emrehan ile STK Temsilcileri ile üreticiler katıldı. İl Tarım Orman Müdürlüğü koordinesinde Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Kavaklıdere ilçesi Ortaköy, Nebiler ve Çamlıbel Mahallelerinde üreticilere dağıtılmak üzere zeytin fideleri dağıtılarak Ortaköy Mahallesinde temsili dikim gerçekleştirildi.

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Yangın mağduru üreticilere fide desteği
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