Yangında balkonda mahsur kalan anneanne ile torunu, demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi A131'inci Sokak'ta 4 katlı bir binanın 2'nci katındaki dairede saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, evde bulunan Metin Doğan ile torunu Betül A. balkona sığındı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anneanne Metin Doğan ile torunu, balkon demirleri kesilerek kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.