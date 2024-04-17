Yangında hayatını kaybeden 29 kişinin ailesine 14,5 milyon liralık destek verilecek

Beşiktaş Gayrattepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmış ve 29 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin, gece kulübünün restorasyon çalışmasında çalışan işçiler olduğu belirtilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili üç savcı ve iki mülkiye müfettişinin görevlendirildi, iş yeri sahibin de olduğu 11 kişi gözaltına alınmış ve 8 kişi tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Olay yerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili üç savcı ve iki mülkiye müfettişinin görevlendirildi. İncelemeler devam ederken Ticaret Bakanlığı tarafından ölenlerin ailelerine yapılacak yardım açıklandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 2 hafta önce Beşiktaş' GBeşiktaş'taki yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine 14,5 milyon liralık destek verileceği açıklandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan açıklamada: "İstanbul Valiliğimiz acılı ailelere eşit miktarda bu yardımı hemen dağıtacaktır. Bu elim olayın aydınlatılmasını, devam eden soruşturma sonucunda sorumluların ortaya çıkarılmasını temenni ediyorum" dedi.