Yangında hayatını kaybeden Yusufcan Döğüşçü davasında karar

İstanbul Kadıköy'de 29 Haziran tarihinde bir binanın birinci katında çıkan yangında müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yangının odalarından çıktığı anlaşılan şüpheliler Mahmut Sağır ve Burak Kaya hakkında apartman yönetimiyle tartıştığı için tepki olarak daireyi ve eşyaları yaktıkları iddiasıyla 'Yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahmut S. cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanırken sanık Burak K. ve avukatı da Ankara'dan SEGBİS sistemiyle katıldı. Müştekiler ve müşteki avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

SANIK AVUKATINDAN DİĞER SANIĞA GÖNDERME

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Mahmut S.'nin tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Müşteki avukatları da sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık Mahmut S.'nin avukatı ise sanık Burak K.'nin suçtan kurutlmaya yönelik beyanları dışında müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil olmadığını ileri sürerek, sanık Mahmut S.'nin tahliyesini ve beraatini talep etti.

MAHKEMEDEN MÜEBBET HAPİS CEZASI

Duruşma sonu mahkeme, sanık Mahmut Sağır'ın 'Yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken sanık hakkında indirim uygulayan mahkeme, sanık Mahmut Sağır'ın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ayrıca sanık Mahmut Sağır'ın 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından dava açıldığı, 'Olası kastla öldürme' suçundan mahkumiyet hükmü kurulduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

DİĞER SANIK BERAAT ETTİ

Öte yandan mahkeme, delil yetersizliğini gerekçe göstererek, sanık Burak Kaya'nın 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' ve 'Olası kastla öldürme" suçlarından beraatine karar verdi.