Yanındakilere ’köle’ olarak sesleniyor: İşte Fergio Bey ve mesleği

İÇMİMARLIK ŞİRKETİ VAR

Hürriyet'in haberine göre; gözaltına alınanlar arasında gruba adını veren ve "Fergio Bey" olarak adlandırılan Ferhat G. ile abisi Serhat G. de var. Grubun yöneticisi ve organizasyonların yetkilisi konumundaki "Fergio Bey" taktığı maskeyle kimliğini gizleyip sesini değiştirerek yaptığı açıklamalarında kendisini "saygın bir işinsanı" olarak tanıtıyordu. Açık kaynaklardaki bilgilere göre Ferhat G. bir içmimarlık firmasının sahibi.