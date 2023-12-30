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Giriş Tarihi: 30.12.2023 12:03 Son Güncelleme: 30.12.2023 12:03

Yanındakilere 'köle' olarak sesleniyor: İşte Fergio Bey ve mesleği

İstanbul Büyükçekmece’de kiraladıkları villaya Fergio House ismini verip, yılbaşında özel bir parti düzenleyerek, sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlananlara yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edilirken, soruşturmaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. “Fergio Bey” takma adını kullanan Ferhat G. de var. Kendisini saygın bir işinsanı olarak tanıtan Ferhat G.’nin mimar olduğu ortaya çıktı.

Yanındakilere ’köle’ olarak sesleniyor: İşte Fergio Bey ve mesleği

İstanbul'da "Fergio House" ismini verdikleri villada, büyük bir parti vererek buradan müstehcen yayınlar yapmaya hazırlandığı belirlenenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. "Fergio House" soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

MASKE DÜŞTÜ

Taktığı maskelerle, 'Fergio Bey' adıyla yayınlar yapan Ferhat G.'nin kimliği gözaltına alınınca deşifre oldu.

İÇMİMARLIK ŞİRKETİ VAR

Hürriyet'in haberine göre; gözaltına alınanlar arasında gruba adını veren ve "Fergio Bey" olarak adlandırılan Ferhat G. ile abisi Serhat G. de var. Grubun yöneticisi ve organizasyonların yetkilisi konumundaki "Fergio Bey" taktığı maskeyle kimliğini gizleyip sesini değiştirerek yaptığı açıklamalarında kendisini "saygın bir işinsanı" olarak tanıtıyordu. Açık kaynaklardaki bilgilere göre Ferhat G. bir içmimarlık firmasının sahibi.

KANADA, MIAMI, KATAR...

Kendi ismiyle 2022'de bir dergiye verdiği röportajında 2015 yılından bu yana mimarlık yaptığını, Beyoğlu'nda 50'ye yakın tarihi eser statüsündeki binayı restore ettiğini anlatıyor.

Ferhat G.'nin anlattığına göre Kanada, Miami, Katar ve Erbil'de de üzerinde çalıştıkları projeler var. Katar'da bir hastane projesi devam ederken Kuveyt'te de askeri bir proje aldıklarını söyleyen Ferhat G., firmalarının Erbil'de çok güçlü olduğunu da anlatıyor.

MALİKÂNESİ KİRALIKMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki gözaltı süreci devam eden Ferhat G. ifadesinde Büyükçekmece'deki lüks bir sitedeki partiler ve çekimler için kullandıkları ve "malikâne" dedikleri evin de kiralık olduğunu söyledi.

Grubun paylaştığı görüntülerde de maske takan Ferhat G.'nin yanındaki yine maskeli ve kostümlü kişilere 'köle' dediği görüldü. Şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler için özel çekim ekipleri tuttukları, lüks hayatları göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olmasını amaçladıkları öğrenildi.

MASKELER EMNİYETTE

İstanbul merkez olmak üzere Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 19 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda maskeye de el konuldu.

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Yanındakilere 'köle' olarak sesleniyor: İşte Fergio Bey ve mesleği
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