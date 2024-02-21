Yankesiciyi turizm polisi yakaladı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü Polisleri; 19 Şubat Pazartesi günü saat 17.45 sıralarında Fatih İlçesi'nde bulunan Sultanahmet Tramvay Durağı yanında bir yankesicilik olayına müdahale etti. Turistik gezi yapan F.Ü. isimli kişinin cebindeki telefonunu el yordamı ile çalarak uzaklaşmaya çalışan V.A. isimli yankesici, Turizm Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. V.A. isimli yankesicinin çaldığı cep telefonu ele geçirilerek sahibine teslim edildi. İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A. isimli yankesici "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.